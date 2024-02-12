Австрія планує розірвати контракт на імпорт російського газу – Reuters

Австрія планує розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV на купівлю газу в російського «Газпрому» через високі ціни на імпорт. Про це заявила 12 лютого міністерка енергетики Австрії Леонора Гевсслер, повідомляє Reuters.

Як йдеться у повідомленні інформаційної агенції Reuters, Австрія прагне «покінчити із залежністю від доступного російського газу, намагаючись знайти альтернативних постачальників після повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

За словами міністерки, частка Росії в австрійському імпорті газу зросла в грудні до нового рекорду – 98%.

«Ринок та енергетичні компанії, які є його частиною, недостатньо виконують свій обов’язок щодо зменшення залежності від російського газу», – сказала Гевсслер.

Міністерство енергетики Австрії доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки розірвання контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу.

«Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів з OMV», – сказала вона.

Відомство також планує зобов’язати компанії, що продають газ в Австрії, вжити конкретних заходів для зменшення частки російського газу в їхньому газовому балансі. За її словами, міністерство вивчить правову основу для такої вимоги, яка потребуватиме голосування у парламенті.

Найбільша в Центральній Європі австрійська нафтогазова компанія OMV у березні 2022 року повідомила, що відмовляється від нових інвестицій у Росії та збирається переглянути частку в Південно-Російському нафтогазовому родовищі. Компанія раніше погодилася платити Росії за постачання газу за новою схемою, яку запровадили в країні від квітня 2022 року через санкції. Згідно з нею, покупці повинні відкрити в російському «Газпромбанку» два рахунки: у валюті і в російських рублях. Оплата приходить на валютний рахунок, а потім банк конвертує отримані кошти та зараховує їх на рахунок у рублях.