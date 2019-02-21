З 1 березня кияни зможуть оцінити роботу лікарів – КМДА

З 1 березня кияни зможуть оцінити роботу лікарів, які зареєстровані у системі Helsi.me. Про це розповів зареєстровані у системі Helsi.me.

«Пацієнт після візиту до лікаря протягом 14 днів зможе виставити оцінку лікарю та залишити текстовий відгук. Після отримання десяти і більше оцінок у лікаря формується рейтинг – середня оцінка за останні півроку», – зазначив чиновник.

Він пояснив, що зареєстровані в Helsi кияни зможуть ознайомитися з рейтингом лікарів і обрати, з ким підписати декларацію, або до кого звернутися аз консультацією.

«Звісно ж, безпосередній керівник медичного закладу не має фінансових важелів впливу на лікаря, зважаючи на його рейтинг. Таким важелем стане пацієнт, оцінюючи роботу медика. Відповідно лікар із високим рейтингом матиме більшу базу пацієнтів, із якими підписано декларації, що безпосередньо впливає на його заробітну платню. Адже пацієнти керуватимуться саме репутацією лікаря, укладаючи декларацію з ним», – зауважив Поворозник.

Він сказав, що у системі Helsi зареєстровано 1,5 млн киян та доступні більше 2 тисяч лікарів.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».