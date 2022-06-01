Голова Херсонщини анонсував призначення керівника Генічеської військової адміністрації

Через кілька днів має бути президентський указ про створення Генічеської військової адміністрації і призначення її очільника, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

«Було ухвалене рішення – створити у Генічеську воєнну адміністрацію. Сьогодні-завтра чекаємо на указ президента. Призначимо начальника цієї Генічеської військової адміністрації. Це – кандидат, який пройшов усі перевірки, та він (перебуває – ред.) на підконтрольній Україні території (його вивели)», – зазначив Лагута.

За його інформацією, – це Євгеній Родіонов, який є заступником голови Чорнобаївської сільради Херсонської області. З відкритих джерел відомо, що Родіонов був у полоні російських окупантів з 2 по 14 травня.

Російські війська почали штурм Херсона 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків. Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

12 березня на сайті міської ради Генічеська Херсонської області, окупованого російськими військами, з’явилося повідомлення, що мер Олександр Тулупов «подав у відставку». Згодом окупаційні сили призначили «головою» Генічеська Андрія Клочка.