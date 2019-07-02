Український паспорт спустився на чотири позиції в рейтингу Henley & Partners

За другий квартал 2019 року український паспорт спустився на чотири позиції в рейтингу компанії Henley & Partners.

Україна посідає 44-е місце, розділивши його з Нікарагуа і Тувалу. Згідно із дослідженням, українці можуть відвідувати без візи 126 країн.

За підсумками першого кварталу 2019 року український паспорт посідав 40-е місце із можливістю відвідати 128 країн. Послаблення позицій пояснюється зміною візової політики в Джибуті та Беніні: щоб відвідати ці країни, українці тепер повинні отримувати електронну візу замість візи по прибутті – останню компанія прирівнює до безвізового режиму.

Згідно з іншим глобальним рейтингом паспортів – Passport Index – Україна наразі 27-а із 95. Укладачі цього рейтингу зазначають, що з українським паспортом можна в’їхати без віз до 91 країни світу, ще 43 країни видають візу після прибуття.