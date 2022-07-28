У Генштабі попереджають: протягом найближчих трьох місяців зберігається загроза ракетних ударів з Білорусі



Протягом найближчих трьох місяців зберігатиметься загроза ракетних ударів з боку Білорусі, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов



«Залишається загроза продовження завдання ракетних ударів з території Білорусі по Україні протягом найближчих трьох місяців», – сказав він під час брифінгу.



Водночас, за його словами, ситуація на Волинському. Житомирському та Київському напрямках ситуація є контрольованою, а ймовірність вторгнення з боку Білорусі залишається низькою.



«Однак не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками ПВК РФ, збройних провокацій на кордонах з Україною», – зазначив Громов.

За даними оперативного командування «Північ»,вранці 28 липня з території Білорусі випустили понад 20 ракет, дев’ять із яких впали у лісах Чернігівської області.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.