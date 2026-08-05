У Генштабі заперечили дані про ураження вночі Бортницької станції аерації в Києві

Інформація про ураження під час нічного російського удару по Києву і Київщині Бортницької станції аерації не відповідає дійсності, заявив 5 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

«Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз – це фейк», – написав Лиховій у фейсбуці після того, як у низці українських ЗМІ й соцмережах поширили дані про те, що під час масованої російської атаки вночі проти 5 серпня нібито була уражена Бортницька станція аерації в Києві.

Як повідомляє «Київводоканал», Бортницька станція аерації – єдині очисні споруди стічних вод Києва і прилеглих міст і селищ Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Пухівка, Новосілки, Софіївська й Петропавлівська Борщагівка, Гатне). На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico 3 серпня заявив, що ціль Росії – «знищити водопостачання» України. «Минулої зими вони атакували електрику й опалення, але ви все ще могли вижити, якщо у вас були газ і вода під час відключень електроенергії, – сказав Шмигаль. – Важко прожити більше ніж три дні без води й каналізації».