Зеленський: постачання ракет для ППО цього року скоротилося втричі порівняно з 2025-м

Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів цього року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«У цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання і прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя», – йдеться в повідомленні Зеленського у телеграмі.

Він додав, що 5 серпня провів нараду з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР й Офісу президента.

Російські війська вночі проти 5 серпня атакували балістикою і дронами Київ і область. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс» і 24 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 115 ударними БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети.

У Києві й на Київщині, за останніми даними, загинули 17 людей, ще 44 – постраждали. На Київщині виникли пожежі, зокрема, на складах, у Броварському, Бучанському і Фастівському районах. У Києві наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

Президент Зеленський заявив, що основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції – «об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика».

«Епіцентр» заявив, що вирішив зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару і перенести його на два підприємства компанії за кордоном.

Міноборони РФ натомість заявило про ураження «транспортно-логістичних і розподільчих центрів у Києві й Київській області, які задіяні у зберіганні, доставці різних озброєнь та вантажів військового призначення, у виробництві та розподілі БпЛА».

Ця атака відбулася на тлі українських ударів по логістичних центрах найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries..

Київ стверджує, що компанія Wildberries залучена до перевезення товарів військового призначення, зокрема компонентів для безпілотників, навігаційного обладнання та іншого спорядження для російської армії. Кремль це заперечує.

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Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.