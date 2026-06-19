Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Чи може Росія залишити без води міста-мільйонники. Хто «сіє паніку»

Росія може атакувати системи водопостачання українських міст, попереджає українська влада. Чи реально залишити Київ, Харків, Дніпро чи Одесу без води? Радіо Свобода опитало водоканали, експертів та місцеву владу, щоб з’ясувати, наскільки реалістичні такі сценарії. Ми також проаналізували досвід Миколаєва, який уже пережив втрату основного джерела водопостачання, щоб зрозуміти, чи готові великі міста до подібних викликів, наскільки реальними є найгірші сценарії та що варто робити українцям уже зараз. «Їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків» « Ворог намагатиметься залишити Київ без води , і до цього треба готуватися кожному киянину», – заявив очільник ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі «Київ24». Подібні заяви неодноразово лунали цієї весни від президента Володимира Зеленського. Так, 25 березня він сказав, що в Кремлі «готують операцію проти систем водопостачання» України. А вже 3 квітня, коментуючи нові розвідувальні дані, зазначив, що російські війська «будуть бити по водопостачанню, мостах, дамбах і насосних станціях» , закликавши посилити захист критичної інфраструктури.

Народний депутат від «Слуги народу» та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попереджав про небезпеку не лише для столиці, а й інших великих міст. « Їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків... Міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення», – зазначив парламентар. Чи можуть фекалії потрапити у водопровід? «Нас цікавили питання, які становлять справжній суспільний інтерес, що буде з Бортницькою станцією аерації та чи не потече у киян гівно з кранів », – так народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв відповів на запитання ведучої програми Радіо Свобода «Свобода Live» про теми розмови із Володимиром Зеленським. Президент зустрівся зі «Слугами народу» та лідерами фракцій парламенту 25 травня. Ведуча етеру Радіо Свобода Власта Лазур запитала Микиту Потураєва, чи запитували депутати президента про «Міндічгейт» та «Династію»?

«Якщо ви будете виходити зі студії, де в кранах замість питної води буде замерзле гівно, то, я думаю, вам буде не до пережовування вчергове питань Єрмака і Міндіча» , – сказав Потураєв. Коли Власта Лазур поцікавилась, чи питаннями фекалій у кранах займається президент, Потураєв пояснив, що президент опікується питанням надання Україні ракет PAC-3 для комплексів Patriot, щоб цього не допустити і захистити станцію. Бортницька станція аерації (БСА) – це єдиний великий комплекс, який очищує стічні води Києва та десятка прилеглих міст і селищ області. Саме сюди потрапляє вода з каналізаційних мереж житлових будинків, підприємств і установ. Щодня станція приймає та очищує до 2 мільйонів кубометрів стічних вод, після чого очищену воду скидають у Дніпро. Після масованого удару по Києву 24 травня, президент Володимир Зеленський повідомляв про спрямування трьох ракет на об’єкт водопостачання. Соцмережами ширилася інформація, що пошкоджена саме Бортницька станція, а експерти попереджали про можливе забруднення Дніпра внаслідок цього. Проте «Київводоканал» це спростував: «Усі об’єкти «Київводоканалу» працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі». «Паніка, яку сіють окремі депутати, безвідповідальна» , – заявив у коментарі Радіо Свобода Дмитро Новицький, президент асоціації «Укрводоканалекологія». Експерт пояснює, що потрапляння фекалій у систему водопостачання неможливе, адже ці системи роз'єднані принципово на рівні проєктування, а сама станція має резервні можливості для продовження роботи у разі атаки. « Навіть один потужний удар по станції не призведе до критичної зупинки . Можливо, буде знижений тиск в системі водопостачання для того, щоб зменшити кількість стічної води на станцію аерації. Всі ці сценарії розробляються і, відповідно, мають бути чітко розписані і доведені до населення у випадку їх реалізації. Відновлювальні роботи будуть проводитись. Головне – мати обладнання, матеріали, людський ресурс і гроші».

Перед жителями багатоповерхівок цієї зими може постати інша проблема – перемерзання каналізації в багатоповерхівках, переконаний експерт з питань ЖКП Олег Попенко. У січні 2026 року Радіо Свобода показало, як живуть мешканці будинку на столичних Теремках, де через тривалу відсутність опалення вода в системах замерзла, через що в кількох будинках пошкодило каналізаційні труби. На нижніх поверхах фекалії почали підніматися у ванній, туалеті та кухонній раковині.

На думку Попенка, подібні ситуації можуть повторитися і наступної зими, якщо багатоповерхівки не будуть належним чином підготовлені до можливих перебоїв із теплопостачанням та електроенергією: « Ця проблема може повторитись , тому що на сьогодні певна кількість будинків, точно ніхто не знає, скільки, не готові до опалювального сезону. Потрібно, щоб в цих будинках було постійно забезпечене теплопостачання, тобто повинні бути резервні джерела живлення в будинках вище п’яти поверхів для подачі тепла». Міста-мільйонники без води – це реально? Водоканали серйозно ставляться до попереджень влади та розвідки, запевнив у коментарі Радіо Свобода Дмитро Новицький, президент асоціації «Укрводоканалекологія», яка об’єднує водоканали України. На його думку, загрозу часто перебільшують, що грає на руку Росії.

«Головна помилка – в тому, що об'єкти водопостачання і водовідведення наших підприємств сприймають як щось крихке, лінійне, де достатньо пошкодити один елемент – і все зупиняється. Воно насправді не зовсім так. Системи водопостачання планували, проєктували, будували ще за радянських часів. І ті норми проєктування передбачали ризики військових дій ». Новицький зазначив, що під час підготовки виходять з найгірших можливих сценаріїв. Під кожен з них підприємства повинні мати окремо затверджений план дій: від зниження тиску в мережі до розгортання локальних мереж і графіку подачі води. Захист водоканалів, зауважує, складається з трьох рівнів. Перший – інженерний захист об'єктів за допомогою габіонів, бетонних конструкцій та інших укріплень. Другий – створення запасів обладнання, труб, кабелів, палива та генераторів для швидкого відновлення після атак. Третій – фінансовий резерв для проведення аварійних робіт.

Рівень підготовки водоканалів у містах різний, Новицький пояснює це тим, що малі міста підготувати набагато легше, ніж міста-мільйонники, як-от Київ, Одеса, Дніпро та особливо прифронтовий Харків, але роботи проводять: «Чим більші міста, тим більші обсяги водопостачання, складніша система і більш потужні насоси, які треба забезпечувати електричною енергією більш потужними генераторами». Сценарій, коли російські військові влучать в один об'єкт критичної водної інфраструктури Києва – і у всьому місті одночасно зникне вода, неможливий, пояснив у коментарі Радіо Свобода голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко:



«Фізично це неможливо. Для того, щоб вода не потрапила в крани, потрібно, щоб росіяни вразили каналізаційно-насосні станції, яких величезна кількість по Києву . І зруйнувати одночасно всі станції неможливо». Але вплинути на те, щоб вода в деяких районах великих міст зникла тимчасово, російські війська можуть, і вони це вже робили взимку, нагадує Попенко. «Може бути така ситуація, яка склалась в Києві або в інших містах, коли були удари по енергетиці і не було можливості подати електроенергію, щоб насосні станції працювали. Але я думаю, що у більшості міст був час для того, щоб встановити резервні джерела живлення, генератори. Не у всіх містах ця робота зроблена. Я знаю, що вона триває».

Досвід руйнування енергетичних об'єктів показав, що в Києві максимальний термін відключення води в такому випадку – до двох діб, каже Попенко. Але ситуації відрізняються в інших містах. « Харків – це все ж таки прифронтова зона. Потрібно розуміти, що і водоканал знаходиться в більш складних умовах. Там влучання в енергетичну інфраструктуру може призвести до довших зупинок. Там фахово працюють енергетики, які швидко усе відновлюють. Але там у водоканалів фінансові проблеми – величезні заборгованості, які вимірюється мільярдами гривень. В Одесі вода може бути відсутня до 5 днів , зважаючи на те, що в Одеській області не було світла по 5-7 днів. Це напряму впливає на роботу водоканалу».

«Готуйтеся до найгіршого, поки все працює» У Харківській обласній військовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода запевняють, що аналізують пошкодження об'єктів водопостачання та водовідведення, а також мають плани дій на випадок нових атак чи перебоїв з електроенергією. Зокрема, передбачене підключення споживачів до резервних свердловин, переведення обладнання на резервні джерела живлення та підвезення питної води спеціальним транспортом. Також визначені місця забору питної та технічної води у разі аварійних ситуацій.

«На підприємстві постiйно здійснюються заходи з інженерного захисту об'єктів водопостачання. Для підвищення стійкості та надійності роботи системи об'єкти водопостачання забезпечені резервними джерелами електроживлення », – повідомили в КП «Харківські теплові мережі». У Дніпропетровській ОВА у відповідь на запит повідомили, що критичну інфраструктуру планують додатково захистити, а підприємства забезпечити когенераційними установками та резервними генераторами.

Також в області реалізують проєкти альтернативного водозабору, які мають забезпечити населення водою у разі пошкодження основних систем. « Завершення впровадження заходів передбачено до 01.09.2026 року » – повідомили в Дніпропетровській ОДА про регіональний план стійкості. В Одеській ОВА повідомили, що в області працюють 2329 об’єктів водопостачання та водовідведення, з яких 2215 (95,1%) уже забезпечені резервними джерелами електроживлення. Зокрема, резервне живлення мають 219 із 226 насосних станцій та очисних споруд (96,9%) і 1996 із 2103 артезіанських свердловин та водонапірних башт (94,9%). В адміністрації зазначають, що для захисту водної інфраструктури реалізують комплекс інженерних та організаційних заходів, а на випадок пошкодження об’єктів передбачені резервні джерела живлення, аварійні запаси матеріалів і обладнання та підвезення питної води населенню. У Миколаївській ОВА повідомили, що критичні об'єкти комунальної та енергетичної інфраструктури вже забезпечені інженерним захистом першого рівня. Також триває будівництво додаткових захисних споруд на ключових енергетичних об'єктах, зокрема підстанціях та об'єктах передачі електроенергії. За рахунок міжнародної допомоги регіон отримав понад 3,5 тисячі генераторів, з яких частину передали підприємствам водопостачання та водовідведення, зокрема в Миколаєві.

Також в Миколаєві чітко визначений перелік свердловин та альтернативних точок, які запускаються в роботу протягом перших 4–6 годин після зупинки центральної системи. Закріплено відповідальність за кожним районом міста щодо розподілу водовозів. Водії та комунальники мають чіткі маршрути, які координуються через закриті канали зв'язку, повідомив «Миколаївводоканал». У квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін Дніпро -Миколаїв на окупованій частині Херсонської області, через що місто втратило основне джерело прісної води, повідомляв начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Для запобігання колапсу каналізаційної системи до мережі почали подавати технічну воду з Бузького лиману, а паралельно в місті бурили нові свердловини, встановлювали системи очищення води та розгортали мережу стаціонарних пунктів її видачі. Також для забезпечення мешканців водою залучили цистерни, переобладнані тролейбуси та інший спеціалізований транспорт. Олег Попенко та Дмитро Новицький вважають, що інші міста України мають звернути увагу на досвід Миколаєва. Радіо Свобода запитало у «Миколаївводоканал», які поради вони можуть дати іншим обласним центрам на випадок подібної ситуації.



«Готуйтеся до найгіршого сценарію, поки все працює. Досвід Миколаєва доводить, що за умов сучасної війни концепція «це велике місто, його не посміють/не зможуть залишити без води» – помилкова », – написали у відповідь на запит Радіо Свобода і дали кілька практичних порад.