У Генштабі назвали напрямки, де тривають бойові дії

Російські військові здійснювали штурмові і наступальні дії на шістьох напрямках: Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, на більшості з них Збройні сили України відбили штурми і відтіснили загарбників, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, на Краматорському, Бахмутському і Авдіївському напрямках бойові дії тривають.

Зокрема, на Краматорському напрямку бої тривають неподалік Івано-Дарʼївки, де російські війська намагаються вести наступ.

«На Бахмутському напрямку… окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку… ворог наступає у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мав, бої тривають», – йдеться у зведенні.

Крім того, на всіх цих напрямках, а також на Запорізькому – загарбники здійснюють обстріли позицій ЗСУ і цивільних об’єктів, кажуть у командуванні.

На Південнобузькому напрямку, як йдеться у зведенні, основні зусилля військ РФ зосереджуються на недопущенні просування українських військ. «Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат особового складу та техніки», – повідомили у Генштабі.

Напередодні високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу заявив, що позиції російських військових ослабли, і вони не мають прогресу на полі бою в Україні. «Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед», – сказав представник Пентагону.



Зокрема, за його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.