Генштаб ЗСУ: РФ в цілому дотримується перемир’я, але продовжує бої на окремих напрямках

З початку великоднього перемир’я ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе «Шахед/Гербера» не було, але противник провів 115 штурмових дій та здійснив 1 355 артилерійських обстрілів позицій українських військ. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 7 696 порушень з боку противника.

«РФ в цілому дотримується оголошеного нею режиму припинення вогню, але при цьому продовжує ведення бойових дій на окремих напрямках, зокрема й із застосуванням fpv-дронів та дронів-камікадзе типу «Італмас», «Ланцет», Молнія», – йдеться у повідомленні.

У штабі повідомляють, що загалом на фронті від початку цієї доби відбулося 91 боєзіткнення.

Найбільше – 22 – атаки було на Покровському напрямку, де сили РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка.

На Костянтинівському напрямку, за даними штабу, російські загарбники 14 разів штурмували позиції українських оборонців, а на Гуляйпільському – 12.

Також бої тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмових дій противник не проводив.

Міноборони Росії звинуватило Україну у 1971 порушенні Перемир’я.

Ввечері 9 квітня у Кремлі повідомили, що Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, проте додав, що їм слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Читайте також: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно «дзеркально» – Зеленський

Зеленський наприкінці березня висловив готовність України до Великоднього припинення вогню, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 11 квітня на доручення президента визначив завдання Силам оборони забезпечити дотримання режиму припинення вогню.

Припинення вогню має тривати на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.



