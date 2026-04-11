Генштаб: військові готуються до великоднього перемир’я за принципом дзеркального реагування

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на доручення президента визначив завдання Силам оборони забезпечити дотримання режиму припинення вогню – про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 11 квітня.

Припинення вогню має тривати на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.

«Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування. Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора», – заявляє командування.





Військові зазначають, що в разі висування російських підрозділів до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування, ознак підготовки до штурму та інших свідчень можливого використання режиму припинення вогню в агресивних цілях – «українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження».

«Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі. Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території також отримають дзеркальну відповідь», – додає Генштаб.

Ввечері 9 квітня у Кремлі повідомили, що Путін доручив військовим РФ «зупинити бойові дії на всіх напрямках» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня, проте додав, що їм слід бути готовими «припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії».

Читайте також: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно «дзеркально» – Зеленський

Зеленський наприкінці березня висловив готовність України до Великоднього припинення вогню, який православні і греко-католики відзначають 12 квітня. Президент також повідомив, що Україна передала США відповідний запит. За словами Зеленського, невідомо, чи буде в американської сторони можливість передати цей меседж РФ, проте українська пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається.

Путін 2025 року на Великдень в односторонньому порядку оголошував про припинення бойових дій на півтора дні. Тоді сторони конфлікту звинувачували одна одну в численних порушеннях, при цьому інтенсивність бойових дій у цей час значно знизилася.