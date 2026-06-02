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Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 200 боїв

На Покровському та Гуляйпільському напрямках зафіксували понад 60 боїв
На Покровському та Гуляйпільському напрямках зафіксували понад 60 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак зафіксували на Покровському та Гуляйпільському напрямках – понад 60.

На Покровському напрямку противник здійснив 32 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 30 російських атак біля Добропілля, Злагоди, Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

Також Сили оборони відбили 11 російських штурмів на Костянтинівському напрямку.

Бої продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

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За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.

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