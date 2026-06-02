Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було понад 200 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак зафіксували на Покровському та Гуляйпільському напрямках – понад 60.

На Покровському напрямку противник здійснив 32 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 30 російських атак біля Добропілля, Злагоди, Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

Також Сили оборони відбили 11 російських штурмів на Костянтинівському напрямку.

Бої продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

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За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.