Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося майже 100 боїв

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, де з початку доби російські війська здійснили 29 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Сили оборони вже відбили 22 атаки.

Крім того, інтенсивні боїв продовжуються на Гуляйпільському напрямку, де українські оборонці відбивали 15 російських атак у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене та в районі Гуляйполя. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Також бойові дії тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Інформація про контрнаступальні дії Сил оборони на півдні України почала з'являтися в середині минулого тижня. Про неї повідомляли Z-військові кореспонденти, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, а також американський Інститут вивчення війни. 17 лютого їх підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомивши про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається серед найінтенсивніших за кількістю російських штурмів.



