Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було 120 боєзіткнень

На фронті станом на 16:00 відбулося 120 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, сьогодні від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Високе, Михайлівське, Нововасилівка, Соснівка Сумської області; Клюси, Баранівка Чернігівської області. Авіаударів зазнав населений пункт Бояро-Лежачі на Сумщині.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. Російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка.

Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.

Також тривають інтенсивні бої на Лиманському напрямку. Тут противнки 17 разів атакував позиції українських захисників, сім боєзіткнень тривають.

Російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.