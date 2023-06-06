Генштаб: протягом доби відбулося 28 бойових зіткнень на фронті

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області… На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав… На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що війська РФ на цих напрямках також обстрілювали позиції українських військових і населені пункти.

Вранці 6 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки оцінило, як змінилася ситуація на фронті за останні дві доби, і заявило, що за останні 48 годин «значно активізувалися бої на багатьох ділянках фронту, у тому числі на тих, що протягом кількох місяців були відносно спокійними».