Генштаб: на фронті за добу було 237 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки… На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка і в районі Гуляйполя», – йдеться в повідомленні.

На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 19 атак, на Олександрівському – 14, на Лиманському – 13, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень, стільки ж – на Південно-Слобожанському і Слов’янському, кажуть у Генштабі.

Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Куп’янському, Краматорському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

19 лютого проєкт DeepState повідомив, що російська армія просунулася біля Никифорівки на схід від Слов’янська, біля Неліпівки на південний схід від Костянтинівки, а також біля Затишку і Нового Шахового на Добропільському виступі. Слов’янський, Костянтинівський і Добропільський напрямки – одні з найбільш «рухомих» на всій лінії фронту, згідно з мапою аналітиків. Також тут щодня відбуваються іноді десятки штурмів армії РФ.

Як пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.