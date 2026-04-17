Генштаб: на фронті від початку доби було 118 бойових зіткнень

На фронті від початку доби 17 квітня відбулося 118 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні на 22:00 Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер… Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення триває», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.