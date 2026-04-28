Генштаб повідомив про 226 бойових зіткнень на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 28 квітня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, на Гуляйпільському напрямку було 26 російських атак, на Південно-Слобожанському напрямку – 18, на Костянтинівському – 15, на Лиманському – 13.

Бойові дії також тривали на Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках, йдеться у зведенні.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».