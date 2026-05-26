Генштаб заявив про 267 боєзіткнень на фронті. 47 штурмів армії РФ було на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксували 267 бойових зіткнень, найбільше російських штурмів було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 26 травня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 24 російські атаки було на Гуляйпільському напрямку, 17 – на Лиманському, 14 – на Костянтинівському. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках, зазначили у Генштабі.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.