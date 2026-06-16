Генштаб повідомив про 228 бойових зіткнень на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 16 червня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, найбільше російських атак було на трьох напрямках: Покровському, Лиманському і Гуляйпільському.

«На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне і Ямпіль. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка і Новопавлівка. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого і Чарівного», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

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Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.