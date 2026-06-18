Генштаб повідомив про 259 боєзіткнень на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у зведенні вранці 18 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Родинське, Софіївка та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка, Вільне, Новопавлівка… На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 22 російських атаки було на Лиманському напрямку, 19 – на Костянтинівському, 11 – на Слов’янському. Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.