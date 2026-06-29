Генштаб: на фронті від початку доби було 184 боєзіткнення

На фронті від початку доби відбулося 184 бойові зіткнення, найбільше російських атак було на трьох напрямках: Гуляйпільському, Слов’янському і Покровському, повідомив у зведенні на 22:00 29 червня Генштаб ЗСУ.

«21 атаку окупантів відбито на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Копані, Привільне, Рівне, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка і Гуляйпільське, ще одне боєзіткнення триває. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного і в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Три боєзіткнення тривають. Усього 18 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Ганнівка, Шевченко, Родинське, Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, бойові дії від початку доби тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Оріхівському напрямках.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.