Генштаб: найбільше штурмів РФ минулої доби було на Покровському і Слов’янському напрямках

На фронті протягом минулої доби було 256 бойових зіткнень, найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Слов’янському і Покровському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 6 липня Генштаб ЗСУ.

«На Слов’янському напрямку противник здійснив 33 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука і Різниківка, а також у напрямку Рай-Олександрівки… На Покровському напрямку наші захисники зупинили тридцять атак. Ворог виявляв активність поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямку Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії минулої доби тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.