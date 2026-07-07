Генштаб: на фронті за добу було 255 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Костянтинівському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 7 липня Генштаб ЗСУ.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 34 атаки, у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Новопавлівка, Сергіївка й Новопідгородне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, по 24 російські штурми було на Слов’янському і Лиманському напрямках. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.