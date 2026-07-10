Генштаб повідомив про 283 боєзіткнення на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксували 283 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Костянтинівському і Слов’янському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 10 липня Генштаб ЗСУ.

«На Слов’янському напрямку противник штурмував 30 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки і в районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка… На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 33 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка, Торецьке і в напрямку Вільного», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, 22 атаки російські сили здійснили на Гуляйпільському напрямку, по 18 – на Південно-Слобожанському і Покровському напрямку, 16 – на Північно-Слобожанському і Курському, 15 – на Лиманському напрямку.

Бойові дії також тривали на Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках, свідчать дані командування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 липня заявив, що Україна і Росія за темпами просування на фронті «фактично наблизилися до паритету», проте до перелому у війні, за його словами, ще далеко.

Він додав, що «співвідношення українських штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. «Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Водночас середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців», – зазначив головнокомандувач.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.