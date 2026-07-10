Сирський: Україна і РФ близькі до паритету за темпами просування на фронті, але до перелому у війні ще далеко

Україна і Росія за темпами просування на фронті «фактично наблизилися до паритету», проте до перелому у війні ще далеко, заявив 10 липня головнокомандувач українських Збройних сил Олександр Сирський, підсумовуючи перше півріччя 2026 року.

«Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі й техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім», – йдеться в повідомленні Сирського у фейсбуці.

За його словами, українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках – «ведуть активні дії й утримують оперативну ініціативу».

«Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Водночас середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців. Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора… Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись», – зазначив головнокомандувач.

Водночас він застеріг, що «недооцінювати противника не можна».

«До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської і Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах», – додав Сирський.

За його словами, за шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території РФ, прямі й непрямі економічні збитки від чого оцінюють щонайменше в 6,1 мільярда доларів.

«Ефективно діє й кампанія Middle Strike. За цей період уражено 7028 об’єктів противника. Артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил – понад 1100, підрозділи підтримки – близько 1400», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.