Найбільшу кількість штурмів РФ за добу зафіксовано на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксували 264 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 27 липня Генштаб ЗСУ.

«Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 32 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Білицького, а також здійснював штурми у напрямках Шахового, Торецького, Нового Шахового, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного та Удачного», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, по 20 російських атак зафіксували на Лиманському і Слов’янському напрямках, 18 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.