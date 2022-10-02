Через удари військ РФ постраждали понад 15 населених пунктів України – Генштаб ЗСУ

За добу від ударів російських військ постраждали понад п’ятнадцять населених пунктів, серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, війська РФ за добу завдали чотири ракетні та три авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Крім того, на Південнобузькому напрямку від вогневого ураження військ РФ зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення

У Генштабі повідомляють, що українські військові відбили атаки противника біля населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка. Також українська авіація протягом доби завдала чотири удари – підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки противника, а також двох зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетні війська і артилерія, як повідомляють у штабі, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.