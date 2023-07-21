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Генштаб повідомляє про понад 30 бойових зіткнень із російськими військами на п’яти напрямках

Український військовий на тлі трофейної системи «Сонцепьок» на лінії фронту поблизу Кремінної, 7 липня 2023 року

На додачу до масованого ракетного удару 20 липня, російська армія напередодні завдала 49 авіаударів та 72 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 липня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення», – заявив штаб.

Сили оборони на Куп’янському напрямку відбили атаки російських військ південно-західніше Масютівки на Харківщині, додає командування.

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«На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки… На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського», – йдеться в зведенні.

Також українські війська стримують наступ російських військ біля Новомихайлівки та Мар’їнки на Донеччині.

При цьому російські сили зосереджують зусилля на недопущенні просування ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – додає командування.

Генштаб звітує про вісім авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ, знищення розвідувального безпілотника. Також ракетних військ і артилерії вдарили по російських вогневих позиціях та техніці.

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