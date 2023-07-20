«На декількох напрямках маємо успіхи» – Залужний у розмові з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.



«Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої», – написав Залужний на своїй сторінці у фейсбук.

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За його словами, окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів. США напередодні оголосили про надання пакету безпекової допомоги Україні.



Ця розмова відбулася через два дні після засідання Контактної групи з оборони України (засідання у форматі «Рамштайн»).

Валерій Залужний регулярно повідомляє про телефонні розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Остання відбулася два тижні тому – 6 липня.