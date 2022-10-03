У Генштабі розповіли про «цікаве рішення» Росії для виграшу часу на підготовку мобілізованих

Росія поповнює втрати своїх підрозділів за рахунок «силових структур» окупованої Донеччини – про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво, з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу, прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих «силових структур», що діють на тимчасово окупованій території Донецької області», – повідомляє командування.

При цьому забезпечення адміністративно-поліцейського режиму в цьому регіоні покладається на підрозділи російської Федеральної служби безпеки.

За зведенням, російські війська намагаються втримати захоплені території та зірвати активні дії українських Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли цивільних об’єктів.

Протягом доби штаб зафіксував два ракетних та сім авіаційних ударів, а також понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

«Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, понад 25 населених пунктів на лінії зіткнення на півдні України зазнали обстрілів.

Протягом доби українські війська відбили атаки армії РФ у районах Майорська, Нью-Йорка, Зайцевого, Невельського та Побєди.

Командування звітує про 19 ударів української авіації по російських опорних пунктах і військовій техніці, а також збиття гелікоптера Ка-52 та штурмовика Су-25.