Генштаб: війська РФ «створюють умови» наступу на Слов’янськ

Російські військові на Слов’янському напрямку ведуть штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина і створюють умови для наступу на Слов’янськ, повідомив вранці 28 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Здійснив обстріли позицій наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили і відкинули ворога назад», – йдеться в повідомленні.

На Лисичанському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, «з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка».

За повідомленням, війська РФ ведуть штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – це південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

«Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому – вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти», – повідомили у командуванні.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, загарбники обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара, а також проводять штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку, як йдеться у зведенні, активних дій російські війська не вели, здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

Напередодні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що хоча основним оперативним орієнтиром Росії залишається Сєвєродонецько-Лисичанський напрямок, тиждень постійних інтенсивних обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається відновити темп на північній осі Ізюма.