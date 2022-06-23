Війська РФ перемістили до Ізюма до двох танкових підрозділів, планують наступ в двох напрямках – Генштаб

Російські війська перемістили до окупованого Ізюма до двох танкових підрозділів, планують наступ в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку», – йдеться у повідомленні.



За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку угруповання загарбників основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні українських військ.

9 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляло, що одночасно зі штурмом Сєвєродонецька російські військові активізували зусилля з просування на південь від міста Ізюм, розташованого приблизно за 130 кілометрів на північний захід від Сєвєродонецька.

Президент України Володимир Зеленський 29 травня повідомляв, що третина Харківщини досі перебуває під російською окупацією, всю територію області «обов’язково звільнимо».