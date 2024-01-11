Генштаб: Сили оборони відбили 25 атак Росії на Авдіївському напрямку

Протягом поточної доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 11 січня.

Оперативна обстановка на північних напрямках суттєво не змінювалася, формування російських наступальних угруповань не виявляли.

За зведенням, Сили оборони протягом дня відбили:

дві російські атаки на Куп’янському напрямку біля Синьківки

шість атак поблизу Макіївки та на схід від Тернів на Лиманському напрямку

напад сил РФ поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку

дев’ять атак Новобахмутівки, Степового й Авдіївки, ще 16 – біля Первомайського та Невельського (Авдіївський напрямок)

10 спроб прорвати оборону ЗСУ біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки (Мар’їнський напрямок)

дві атаки на захід від Вербового на Запоріжжі

На Шахтарському напрямку командування не фіксувало наступальних дій.

«Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат», – йдеться в зведенні.

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Штаб повідомляє про два удари авіації ЗСУ по російському особовому складу та ракетні удари по чотирьох військових цілях.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що російські війська намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець на Лиманському напрямку, а також захопити Синьківку на Куп’янському напрямку.