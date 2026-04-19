Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було понад 150 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначають, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка, Новопідгородне.

Також повідомляється про 19 російських атак на Костянтинівському напрямку та 12 – на Гуляйпільському.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку противник активних дій не проводив.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.



