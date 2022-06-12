Війська РФ намагалися відновити штурм в напрямку Золотого, але отримали відсіч і відійшли – Генштаб ЗСУ

Війська РФ намагалися відновити штурм в напрямку Оріхове – Золоте, але отримали рішучу відсіч та відійшли, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.



На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ продовжують застосовувати ствольну та реактивну артилерію. Намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають.



На Бахмутському напрямку, як повідомляють у штабі, окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції українських військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».