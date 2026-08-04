Генштаб ЗСУ заявив про ураження пункту дислокації підрозділу ФСБ на окупованій частині Херсонщини

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження автомобільного та залізничного мостів, пункту ФСБ та інших об’єктів російських військ.

Як повідомляє пресслужба штабу, в ніч на 4 серпня підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у Щасливцевому на Херсонщині.

Українські військові також заявили про ураження автомобільного мосту через річку Сейм у районі Званого Курської області РФ та залізничного мосту через річку Молочна у районі Світлодолинського Запорізької області, які противник використовує для військової логістики та перекидання сил і засобів.



Генштаб також повідомляє про ураження ремонтних підрозділів сил РФ у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.

Крім того, українські військові заявляють про удар по пункту комунікації та живлення ретранслятора ударних БпЛА типу «Герань/Гербера» в Оленівці і вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці в окупованому Криму, а також по пункту управління противника та вузлу зв'язку в окупованому Бахмуті на Донеччині.

Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



