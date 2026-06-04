Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулось 224 боєзіткнення

На фронті від початку цієї доби відбулося 224 бойові зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 33. Сили РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському напрямку – тут було 27 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

Останнім часом інтенсивність боїв зросла на Лиманському напрямку. На цій ділянці фронту сьогодні українські воїни відбивали 18 спроб російських загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. Два боєзіткнення тривають.

Бої також продовжуються на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.