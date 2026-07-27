Генштаб ЗСУ повідомив про 180 боїв на фронті, найбільше – на Костянтинівському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 180 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

За даними штабу, найбільше атак було на Костянтинівському напрямку – тут Сили оборони відбивали 22 штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового.

Ще 21 російська атака зафіксована на Покровському напрямку, де російські загарбники намагалися просунутися біля Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького та в бік Білицького, Шевченкового, Нового Донбасу та Сергіївкиа.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб військ РФ йти вперед у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Лиманському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Росія на початку липня заявила про повне захоплення Костянтинівки, однак, за даними українських військових та незалежних аналітиків, бої за місто тривають.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

В звіті ISW від 26 липня аналітики зазначали, що російські війська продовжують проводити операції з проникнення в Костянтинівку, тоді як українські війська утримують позиції в межах міста.



