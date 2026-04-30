Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося майже 110 боїв

За даними штабу, найбільше атак - 20 - було на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше протягом доби боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку – 20 атак. Тут війська РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони успішно відбили 15 російських штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

Фронт наближається: термінова евакуація біля великого міста. Що кажуть люди? (відео)
26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».



