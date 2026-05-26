Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було 230 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 232 бойових зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше – 34 – російських атак було на Покровському напрямку, де сили РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.



Інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку – 27 атак військ РФ біля Добропілля, Злагоди, Гуляйполя, Солодкого, Залізничного, Староукраїнки та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває один бій.



Сили оборони відбивали 20 російських штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Миколайпілля, Вільного й Кучерів Яру.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



