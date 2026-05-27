Генштаб ЗСУ: від початку доби майже 50 боїв відбулося на Покровському напрямку

На фронті загалом від початку доби відбулося 256 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку – тут війська РФ здійснили 47 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 російських атак. Наразі триває п’ять боєзіткнень.



На Костянтинівському напрямку, де минулої доби було 26 боїв, дещо зменшилась активність противника. Сили оборони на цій ділянці сьогодні відбивали 12 російських штурмів біля Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки.



Бойові дії продовжуються також на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку від початку доби противник не проводив активних наступальних дій.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



