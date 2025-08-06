Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 113 боїв, вісім з них тривають досі

Від початку доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень, вісім з них тривають досі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де від початку доби сили РФ 30 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.



Також на Лиманському та Новопавлівському було по 14 та 13 атак відповідно біля 11 населених пунктів. Досі тривають три бої.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках наступальних дій не було.



На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.



