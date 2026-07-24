Генштаб ЗСУ: на фронті за добу відбулося понад 190 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 192 бойові зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, війська РФ здійснили 24 атаки на Покровському напрямку, намагаючись просунутися у районах Дорожнього, Удачного та у бік населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників – ще три атаки досі тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 російських штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного. Одне боєзіткнення досі триває.

Бої також тривають на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

У звіті за 22 липня ISW пише, що нещодавно російські війська просунулися в напрямку Костянтинівки. За день до цього аналітики писали, що українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку та на півночі Харківської області.