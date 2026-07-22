Відставка Сирського і призначення Драпатого: перші реакції українських військових

Після шести днів акцій протесту, під час яких однією з головних вимог була відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський повідомив про його звільнення. Сирського, який керував українським військом з лютого 2024 року, замінить Михайло Драпатий.

Михайло Драпатий – генерал-майор, брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році. У 2024-му обіймав посаду заступника начальника Генштабу, а під час наступу російських військ на півночі Харківщини очолив оперативно-тактичне угруповання військ «Харків». У листопаді 2024 року був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Після російського удару по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині у червні 2025 року, внаслідок якого загинули військові, Драпатий подав рапорт про відставку. Проте залишився у строю та очолив Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Після відставки Минулого тижня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.



Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

Після своєї відставки Федоров виступив із різкою критикою на адресу на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Вже колишній головнокомандувач ЗСУ спочатку не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні». міністра оборони Михайла Федорова Драпатий 15 липня публічно підтримав продовження реформ у ЗСУ. Він заявив, що система потребує змін, адже багато важливих рішень доводилося ухвалювати «всупереч системі, а не завдяки їй», і закликав до подальших реформ у військовому управлінні.

21 липня після заяви президента про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайло Драпатий написав: «Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу».

Радіо Свобода зібрало перші відгуки українських військових про цю кадрову зміну.

Редакція змінила імена деяких військових та не вказує прізвища на їхнє прохання

Ірина, військовослужбовиця:

«Сам факт призначення Михайла Драпатого – безвідносно до ситуації, до якої довели армію – хороша новина. Тих військових, що іноді передивляються новини, дуже засмутила політична колотнеча минулого тижня. Призначення Драпатого багатьом підніме настрій та додасть мотивації. Тих, хто поважає Драпатого і довіряє йому, у війську більше, ніж тих, хто поважає Сирського.

Я не радію, бо за час керування Сирського ми дуже сильно відкотилися назад, у бік радянщини. Тепер Драпатому доведеться, крім боротьби з окупантами, вирішувати проблеми, які не вирішувалися або штучно створювалися . Це і провал мобілізації, і перебудова армії на принципах лояльності, а не ефективності, і відчутне погіршення забезпечення – як продуктами та формою, так і технікою та технологіями.

За час керування Сирського ми дуже сильно відкотилися назад, в бік радянщини

Проблема «Скелі» теж тепер на Драпатому, як і проблема немедійних підрозділів, які без належного забезпечення стирають на першій лінії. Після тривалої перерви і відкату назад Драпатому треба знову з маленької радянської армії будувати велику українську.

Думаю, він би впорався, але не впевнена, що його в цьому підтримає верховний (верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський – ред.). Боюся, щоб не було «підстави», і щоб усі провали останніх років, які вже проявилися і які проявляться ближчим часом, не повісили на Драпатого ».

У червні стало відомо про перевірку можливих порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» після публікації розслідування про ймовірне застосування насильства та перевищення повноважень у підрозділі. За матеріалами Офісу омбудсмана Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження та вже повідомило про першу підозру. Перевірка триває, а командира полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Микола, офіцер:

«Це все дуже позитивно. Але йому ще треба буде цю стару команду трансформувати, якось перебороти систему, яку Сирський стільки будував. Він не може дати результат завтра. Тому що йому треба спочатку з проблемами, які накопичились за минулого [головнокомандувача], розібратись. Поки що тільки позитив. У нього дуже потужна команда, ще коли він був в УОС Угруповання об'єднаних сил ЗСУ. Там дуже круті фахівці на рівні майорів-полковників. Драпатий дуже відкритий до змін, до впровадження інновацій.

Він прийшов до нас і каже: «Хлопці, що у кого не виходить, кому не дають працювати командири бригад, батальйонів – кажіть, ось мій номер, записуйте (я записав, до речі). Якщо хтось не буде давати працювати – телефонуйте мені, все зробимо, переконаємо або напишемо БРку бойове розпорядження чи якийсь наказ.

Це ж його на «сухопутці» (коли Драпатий очолював Сухопутні війська ЗСУ – ред.) гнобив Сирський. Потім на УОС поставили. І постійно сиплеться кордон, бо ресурсів немає.

Йому потрібен його начальник Генерального штабу Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Ігоря Скибюка замість Андрія Гнатова. Ігор Скибюк з 1998 року починав службу командиром взводу у 80-й ОДШБ. У 2022 році став командиром бригади. На початку вересня 2022 року підрозділи бригади відзначилися у боях за Балаклію, Куп’янськ та Ізюм. У 2024 році очолив Десантно-штурмові війська. – зараз мало кандидатів на начальника Генерального штабу, і замінити керівників відділів ГШ. Думаю, що він захоче дати більше свободи командирам корпусів. Прибрати цей ручний розподіл – це тільки він може зробити так, щоб всі ці штурмові полки отримували таке ж забезпечення, як і інші. Він, мабуть, їх пороздає під командирів корпусів, ці полки (підпорядкує командирам корпусів – ред.).

І наведе лад із забезпеченням – щоб було ритмічне забезпечення, своєчасне. Але йому треба, щоб ГШ формував потребу, а Міністерство оборони своєчасно реагувало: Сирського вже прибрали, немає ж конфлікту. Поставте Федорова – це буде такий потужний дует, що реально зможемо перемогти. Росіяни ох*ть, як у 2022 році».

Дмитро, військовослужбовець:

« Сильна зміна, достойна . Сирського потрібно було давно замінювати. Драпатий – хороший офіцер, знаю його, коли він ще був комбригом 58-ї бригади. Однак є питання щодо самої процедури заміни: вийшла демократія подвійного стандарту – вибори президента ми провести не можемо, але «вулиця» диктує умови заміни головкома – як на мене, це якось неправильно.

Також питання до натовпу, що виходив на вулиці – я вважаю, що ті люди, хто не служив у ЗСУ, не мають права засуджувати (головнокомандувача – ред.) або ж політкоректно обирати головкома».

Михайло, військовослужбовець:

«Щодо кадрових рішень, поки що це не думки, а більше емоції. Бо я і ледь не всі військові, яких я знаю, дуже чекали навіть не того, що поставлять Драпатого, а що знімуть Сирського.

Чому було таке бажання? Тут мова і про абсолютно «совєцьку» модель управління; про воювання піхотою за «совєцькими» лекалами. Плюс точно і достатньо детально знаю про те, як при ньому могли військові командири працювати, виключно лояльні до нього.

Дуже чекали навіть не того, що поставлять Драпатого, а що знімуть Сирського

Тобто, будь-які ініціативні люди – вони валять з армії всі, ініціативні полковники і решта, хто не погоджується з його точкою зору. Через ці фактори ми вкрай негативно ставилися до генерала Сирського.

Щодо Михайла Драпатого: я його особисто не знаю. Але по тому, що чув від побратимів, які з ним знайомі, – це людиноцентричний керівник. Відповідно, зараз ми дуже сподіваємося на докорінну зміну підходу до керування Силами оборони України».

«Комиш», військовослужбовець:

«Розповсюджують відео, коли він (Драпатий – ред.) на «бесі» (БМВ) зі своїми людьми залітає до Маріуполя. Це варте поваги. Але як головнокомандувач він не буде їхати на «бесі» зі своїми людьми, а буде періодично ухвалювати х*йові рішення.

Друге відео, яке всі постять, як він вивів з «Ізваринського котла» свій батальйон. Це дуже слизьке питання. По-перше, тоді війна була не така, як зараз, – не було «кілзони». Але це ніяк не ставить під сумнів його заслугу, що він вивів людей.

Більшість моїх знайомих кажуть, що Драпатий – людина слова, яка «топить» за людей. Це актуально для підрозділу. Але коли ти командуєш війною в країні, – ти не можеш «топити» за кожного. І втрати будуть.

Досвід показує, що командири, які «топлять» за своїх людей і йдуть всупереч наказам, дуже швидко стають «неугодними» і злітають з посад з двох причин: невиконання наказів і провали на фронті.

Суспільство робить із Драпатого ідола, ґрунтуючись на якихось окремих моментах. Проте варто розуміти, що командувати окремою ділянкою фронту і командувати армією держави – це різні речі, це величезна робота. І ніхто не знає, чи потягне він, чи ні, бо це дуже-дуже важко».

С. Г., військовослужбовець:

«Щодо призначення Драпатого: зрозуміло, що це дуже гарний хід. Скоріше за все, він вимушений. Тому що, я думаю, призначення Драпатого відбулося під серйозним примусом – Зеленський обирав між максимально популярним генералом і подальшими протестами.

Це дуже хороше рішення, тому що, по-перше, він суперпопулярний у військах. У військах його знають абсолютно всі, і навряд чи є людина з солдатського чи молодшого офіцерського складу, яка би про нього відгукувалася погано.

Драпатий суперпопулярний у військах

Окрім цього, це дуже відома військова людина, яка свого часу проривалася в Маріуполь, яка буквально рік тому пішла з посади після смертей у навчальному центрі (він взяв на себе відповідальність і сказав, що йде у відставку).

Тобто, ми точно можемо сказати, що це людина, яка має таке поняття, як офіцерська честь. Водночас зрозуміло, що він приймає Збройні сили в один із найважчих періодів: це суперстомлена армія, яка воює вже п’ятий рік [у масштабній війні], це відсутність і досі адекватних термінів служби, адекватних ротацій, це майже втрачена Костянтинівка . Це важкий період для нього.

Дай йому Боже сил, звісно, мудрості і всього іншого. А ми будемо максимально його підтримувати на цій посаді і, сподіваюсь, що у нього все вийде.

Сергій Гнезділов, військовослужбовець, у фейсбуці написав:

«Олександр Сирський не демон во плоті і не монстр. Саме так його вчили воювати, і він досконало знав цю науку.

Він знав кожен клаптик фронту і особисто бував не раз на передових позиціях, куди ніколи не доходили високі перевірки.

Так, він нарубав дров і наламав помилок, як і будь-яка людина з величезним грузом відповідальності.

Це не виправдовує події в «Скелі» та інших підконтрольних йому ШВ (штурмових військах – ред.).

Не виправдовує його стиль управління, «флаговтики» та «фортеці», про які вже багато писали цими днями.

Але, так чи інакше, про нього і його контроверсійність напишуть в книжках, назвуть це «ерою Сирського».

Його наступник отримає величезний кредит довіри, втомлене військо та найважчу оборонну операцію в сучасній історії. Бажаю йому наснаги, щиро радію. Він – достойна людина, довів це не один раз…

Сподіваюсь, Драпатий врахує помилки попередника.

Вірю, що у війську будуть пріоритетними інші підходи: фаховість, людиноцентризм, збереження особового складу і завдання максимальної шкоди ворогові, а не неспівмірне з втратами відстоювання клаптиків землі.

Сподіваюсь, усі останні злочини, які потрясли суспільство та військо, будуть розслідувані, а винні – покарані…»

Денис Ярославський, військовослужбовець, написав у фейсбуці:

« Генерал Драпатий належить до нового покоління неконвенційних українських командирів. До тих, хто розуміє, що ми є учасниками найшвидше еволюціонуючої війни в історії людства, а технології, тактика та способи ведення бойових дій сьогодні змінюються швидше, ніж встигають переписуватися статути.

Генерал неодноразово наголошував – головною перевагою українського воїна має бути не лише зброя, а передусім якість стратегічного мислення, здатність проявляти ініціативу, створювати інновації, навчатися та швидко адаптуватися до нової реальності війни…

Сподіваюся, що саме під його керівництвом Україна не лише продовжить формувати доктрину війни майбутнього, а й стане фундатором нової міжнародної воєнної академії держав Коаліції охочих – академії, яка об’єднає український бойовий досвід, стратегічне мислення, науку, технології та потенціал наших міжнародних партнерів.