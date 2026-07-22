«Генерал нового покоління» і союзник Федорова, а не «дуболом Сирський». Захід і РФ про головкома Драпатого

Заміна головнокомандувача в Україні привернула увагу численних авторитетних західних медіа й очікувано – російських державних ЗМІ й воєнних пабліків.

Відповідне рішення верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ухвалив після кількох днів вуличних протестів по всій країні, що вимагали звільнення топ-генерала Олександра Сирського й повернення на посаду популярного міністра оборони Михайла Федорова, який виступає за асиметричне ведення війни за допомогою сучасних технологій.

Радіо Свобода проаналізувало низку публікацій провідних російських і західних видань. Розповідаємо, яка репутація в нового головкома на Заході й кого він лякає в Росії.

«Символ більш сучасної армії»

Financial Times називає 43-річного нового головкома «представником молодшого покоління офіцерів, сформованого війною з Росією, а не радянською військовою школою». Таким чином поважне видання протиставляє Михайла Драпатого його попереднику Олександру Сирському, якого верховний головнокомандувач відправив у відставку.

«Генерал-майор Драпатий здобув репутацію одного з фаворитів серед активістів громадянського суспільства та багатьох військових», – розповідає Euronews про суспільну прихильність до новопризначеного головкома.

«Шанований і досвідчений командувач, який очолював Сухопутні війська України у 2024–2025 роках і якого називають генералом нового покоління», – характеризує Драпатого Reuters.

Видання зауважує, що перестановка у вищому військовому керівництві України відбувається у вирішальний для неї момент. Триває спроба перехопити ініціативу у війні за допомогою ударів по російських енергоінфраструктурі й логістиці. Нового топгенерала Reuters при цьому називає «уособленням змін».

Associated Press нагадує, що репутацію «сміливого й рішучого бійця» нинішній головком здобув ще на початку протистояння країни російській агресії. Фактично в кожній західній публікації згаданий факт із польової біографії нового воєначальника, який зробив його широко відомим.

2014-го Драпатий ефектно прорвав барикади проросійських бойовиків у Маріуполі. Командир на БМП поспішав на допомогу поліцейським і тероборонівцям в облозі, яких погрожували спалити бойовики.

АP описує незвичне, але вдале військове рішення молодого комбата як «сміливий крок для української армії, де рішучі й самостійні дії польових командирів траплялися рідко». Надто з огляду на брак бойового досвіду й острах подальшої ескалації з Росією.

Англомовний канал польського суспільного мовника TVP World описує яскравий епізод також як «один із перших символів українського опору».

Ще одним позитивним штрихом до іміджу Драпатого як бойового командира став порятунок ним понад 260 українських бійців із «Ізваринського котла» того ж 2014 року. Замість здатися, він вирішив із боєм вириватися з оточення.

«Драпатий наказав іти на прорив, що… закріпило за ним репутацію командира, готового брати на себе відповідальність у складних ситуаціях», – нагадує TVP World.

AP розповідає про надзвичайну дисциплінованість і високу ефективність нового головкома в боях, завдяки яким його часто відправляли стабілізувати ситуацію на найкритичніших ділянках фронту вже після повномасштабного вторгнення Росії.

Він очолював сили, що спинили просування Росії на рідне місто Зеленського – Кривий Ріг. Також допомогли відкинути російські війська з частини Херсонщини. Драпатий і його війська стримували новий російський наступ на Харківщині 2024 року. Того ж року бойовий командир за наказом Зеленського очолив Сухопутні війська.

На цій посаді Драпатий cтав «символом більш сучасної української армії», – пише TVP World. Видання нагадує, що він відкрито вказував на системні недоліки: «страх серед командирів, брак ініціативи, слабку комунікацію між штабами та підрозділами на передовій і культуру уникнення відповідальності». Новий командир заохочував зворотний зв’язок і виступав за більшу самостійність командирів нижчої ланки.

Особистий приклад відповідальності продемонстрував, надовго на цій посаді не затримавшись. Подав у відставку після смертоносного російського удару по навчальному полігону на Дніпропетровщині. Драпатий тоді заявив, що командири мають відповідати за невдачі.

«Рішення Драпатого подати у відставку… продемонструвало його лідерські якості… Його акцент на відповідальності та заохоченні ініціативи матиме позитивний вплив на все військо», – цитує FT військового аналітика і старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі.

The New York Times нагадує, що невдовзі після цього його призначили командувачем Об’єднаних сил, де він запропонував реформи системи комплектування війська, підготовки особового складу та впровадження технологій.

«Його вважають союзником Федорова», – наголошує The Guardian. Драпатий публічно став на бік звільненого міністра після загострення політичної кризи.

«Призначення 43-річного генерала Драпатого, ймовірно, схвально зустрінуть протестувальники, які останніми днями масово виходили на вулиці українських міст… Генерал Драпатий здобув репутацію фронтового командира, який робить ставку на тактичні інновації, інтеграцію безпілотників і персональну відповідальність – усе те, що є пріоритетним і для Федорова», – проводить паралель The NYT.

Тепер перед генералом, як відзначають західні медіа, стоїть значно складніше завдання – реформувати саму військову інституцію й подолати її внутрішній опір змінам.

Що ж до Федорова, FT дізналося від обізнаних джерел, що президент Зеленський пропонував йому високу посаду в РНБО України, яка би надала прямий доступ до верховного головкома й повноваження опікуватися оборонними інноваціями й військовою реформою. Однак, за словами співрозмовників видання, звільнений міністр хотів лише свого поновлення на посаді, яку тепер обіймає спецпризначенець Євгеній Хмара.

Реакція в Росії: «це для нас погано»?

Як і багато інших представників вищого українського військового керівництва, Михайло Драпатий перебуває у розшуку в Росії. Слідчий комітет РФ заочно звинуватив його у причетності до обстрілів окупованих територій Донбасу у 2017–2019 роках.

Після його призначення головнокомандувачем інформація про розшук знову з’явилася в російських медіа, а в базі МВС виправили прізвище: до цього його шукали як «Драпатова».

«Драпатий від слова «драпати»? – глузливо відреагував на заміну топгенерала в Україні колишній глава «Роскосмосу», а нині сенатор РФ від окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін.

Заступник голови комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Володимир Джабаров спрогнозував «крах усієї української армії» у зв'язку з військовим топ-призначенням. Він вважає недоліком те, в чому на Заході вгледіли навпаки перевагу.

«Драпатий… людина зовсім іншої формації – без вищої доброї радянської освіти. Гадаю, це майбутній крах усієї української армії, усіх збройних сил України, бо там кадрових військових практично не лишилося. Решта – це всі вискочки, які піднялися за неонацистського режиму Зеленського», – сказав виданню «Газета.Ru» Джабаров.

Депутат Держдуми Андрій Колесник вважає, що новий головком буде «не гіршим і не кращим» за попереднього.

«Про нього думка така сама, як про Сирського – м'ясника, який не шкодує життя солдатів… Він більше політик, виконує накази Зеленського, не думаючи взагалі про наслідки своєї країни, своїх підлеглих. Не береже воїнів», – сказав Колесник виданню «Лента.ру».

ТАСС цитує Михайла Шеремета – іншого депутата Держдуми, що представляє окупований Крим. Він передрікає Драпатому нетривалу кар’єру топгенерала й пояснює це політичним ландшафтом в Україні.

«Драпатому палець у рот не клади. Він, напевно, наважиться скласти пряму конкуренцію і всерйоз потягатися за де-юре вакантне президентське крісло в Україні. Тому він гарантовано до кінця року не протримається на новій посаді», – зазначив Шеремет.

Z-пабліки й російські «воєнкори» більш насторожено поставилися до заміни в командній верхівці ЗСУ. Один із найвідоміших російських провоєнних блогерів Юрій Подоляка вважає «безглуздим» кепкування з прізвища нового українського головкома і закликає до більш серйозної оцінки ситуації.

«Драпатому лише 43 роки. І цю війну він почав КОМБАТОМ! Це для нас погано. Генерал, який висунувся на війні та розуміє її, – дуже складний супротивник», – цей пост Подоляки у його телеграм-каналі зібрав більш як пів мільйона переглядів і продовжує добирати далі.

Андрій Медведєв, воєнкор ВГТРК і автор великого «Z-каналу», підхопив цю оцінку Подоляки й зробив репост. Окремо нагадав про події в Маріуполі 2014 року: опублікував відео, яке зробило Драпатого відомим.

«Саме ця мерзота таранила на БМП наших людей у Маріуполі, 9 травня 2014 року. Ненависть до росіян із ним давно», – написав Медведєв.

Російський провоєнний телеграм-канал «Воевода Вещает» теж називає призначення Драпатого «поганим для нас».

«На відміну від дуболома Сирського, який «рівняйся-струнко», Драпатий нас щиро ненавидить», – сказано в пості, автори якого квапляться заспокоїти підписників гіпотезою, що «Драпатий – це ненадовго», теж прогнозуючи швидку відставку через потенційні розбіжності з верховним головнокомандувачем.

Воєнкор Олександр Сладков вважає, що заміна Сирського на Драпатого принципово нічого для України не змінить.

«Чи зміниться малюнок дій ЗСУ зі зміною головкома? То як йому змінитись, якщо замість фарб лише чорна сажа? Чим малювати?» – натякає на буцімто безнадійне становище в українській армії Сладков.

«Не думаю, що це призведе до змін на фронтах», – зауважив, реагуючи на кадрові перестановки у вищому військовому керівництві України, й прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російські війська наступають, а зміна головкома свідчить, що так званий київський режим, як називає офіційна Москва владу в Україні, «трясе зсередини».

За словами Сирського, від початку 2026 року українські сили повернули близько 700 квадратних кілометрів території. Reuters також відзначає проблеми російських сухопутних сил і посилення українських ударів по російській військовій логістиці та нафтовій інфраструктурі. Однак ситуація для України залишається складною: Росія продовжує наступальні дії та інтенсивні повітряні удари.

За понад десятиліття війни Драпатий мав справу з найскладнішими ділянками фронту. Тепер йому доведеться не стабілізувати окремий напрямок, а змінювати всю армію.

ЗСУ вже офіційно отримали нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу – відповідні укази Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента 22 липня.

І вже після цього для 43-річного генерала починається, ймовірно, найскладніша операція в його кар’єрі: реформа Збройних сил під час великої війни.







