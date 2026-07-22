«Рейтинг»: понад половина опитаних підтримувала відставку Сирського до новин про неї

Валерій Залужний, Михайло Федоров і Кирило Буданов мають найбільше довіри українців – про це йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг», результати якого оприлюднені 22 липня.

Дослідження стосувалося суспільно-політичних настроїв в Україні, його провели 20 і 21 липня методом телефонних інтерв’ю серед 1000 респондентів.

Соціологи зазначають, що опитування провели до появи в медіа інформації про відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Звільнення Федорова і Сирського

За підсумками дослідження, 72% українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, 5% висловили підтримку цьому рішенню. 17% респондентів відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант «важко відповісти».

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«Відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ підтримала понад половина опитаних (55%), проти звільнення виступили 15%. Ще 19% відповіли, що ставляться байдуже до цього питання, а решта (11%) обрали варіант «важко відповісти», – йдеться в пресрелізі.

Рівень довіри

Автори дослідження також попросили респондентів оцінити, чи довіряють вони певним посадовцям, політичним і громадським діячам. Згідно з відповіддю, найбільше довіряють:

колишньому головнокомандувачу ЗСУ, чинному послу України у Великій Британії Валерію Залужному (70%)

ексміністру оборони Михайлу Федорову (65%)

голові Офісу президента Кирилу Буданову (62%)

президенту Володимиру Зеленському (59%)

боксеру Олександру Усику (54%)

При цьому на той момент головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському висловили довіру 23%, п’ятому президенту України Петру Порошенку – 21%.

«За останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%», – зазначають соціологи.

21 липня Володимир Зеленський повідомив про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Замість нього президент призначив Михайла Драпатого. Також 22 липня Зеленський замінив начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова на Ігоря Скибюка.

Ці кадрові зміни відбулись на тлі протестів в Україні, які розпочалися 16 липня через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники акцій у різних містах також озвучували вимоги відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.