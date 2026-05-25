Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтобази у Брянській області РФ

Сили оборони України у ніч на 25 травня вразили нафтобазу «Белец» у Брянській області РФ, заявляє Генеральний штабу ЗСУ.



За даними штабу, цей об’єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора. Масштаб завданих збитків уточнюється.



Також Генштаб заявляє про ураження російських складу зберігання боєприпасів (Міжгір’я в окупованому Крим), складу боєприпасів у районі Новоянисолі та польового артилерійського складу у районі Кременівки на Донеччині.



Українські військові також повідомляють про удар по складу матеріально-технічних засобів противника у районі окупованого Докучаєвська, по комунікаційному вузлу російського підрозділу у Іванівці Донецької області, а також по взводу управління артилерійського підрозділу противника у Троїцькому Запорізької області.

В.о. губернатора Брянської області Єгор Ковальчук заявив, що атаку загинула людина, ще одна – поранена. Він також поінформував про пошкодження кількох багатоквартирних будинків, понад 10 приватних житлових будинків, соцоб'єктів, адмінбудівель та гаражів. Однак про пошкодження нафтобази він не повідомляв.



Міноборони РФ заявило про знешкодження за ніч 173 українських БПЛА над окупованим Кримом та низкою російських регіонів, зокрема Брянської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».