Генштаб ЗСУ заявляє про ураження авіазаводу та підприємства з виготовлення ракет для ППО в Росії

Генеральний штаб ЗСУ у ніч на 11 липня українські військові уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ «РСК «МіГ».



«Це підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства», – йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

За даними Генштабу, зафіксовані вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.



Результати ураження уточнюються.

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Раніше у Росії заявили, що десятки дронів атакували 11 липня підприємства російського військово-промислового комплексу та інші військові об’єкти в різних регіонах РФ та окупованому Криму. Міноборони РФ оголосило, що над територією Росії та окупованим Кримом у ніч на 11 липня було збито 155 українських дронів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.