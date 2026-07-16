Генштаб ЗСУ заявив про ураження шести танкерів, двох буксирів та мостів

У ніч на 16 липня 2026 року Сили оборони України уразили шість танкерів, два буксири, нафтобазу, мости та інші військові об'єкти противника, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів – ці танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил російської федерації.

Також Генштаб заявив про ураження нафтобази «Шахтарськ» в окупованому Шахтарську Донецької області – ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Українські військові заявили про ураження автомобільного мосту біля Приморська Запорізької області та залізничного мосту «Сиваш» у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики, а також складу засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.

Водночас Генштаб ЗСУ не коментував повідомлень про ураження аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ, про що інформували у соцмережах.

Аеродрому «Енгельс» у Саратовській області Росії не вперше зазнає українських ударів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».